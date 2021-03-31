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Составители национального рейтинга мэров объяснили улучшение позиций Сорокиной
Глава администрации Рязани Елена Сорокина поднялась на семь строчек в национальном рейтинге мэров. Она заняла 54 место из 88 возможных.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поднялась на семь строчек в национальном рейтинге мэров. Она заняла 54 место из 88 возможных и расположилась между градоначальниками Горно-Алтайска Юрием Нечаевым и Костромы Олегом Болоховцом.

Исследование за январь-март 2021 года распространил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно ему, рязанцы недовольны уборкой в зимний и весенний периоды, а также состоянием дорог. При этом на укрепление позиций Сорокиной повлияли отставка вице-губернатора Игоря Грекова и увольнение вице-мэра Владимира Бурмистрова.

«Елена Сорокина стала гораздо более самостоятельной и влиятельной фигурой на городском уровне… Будет не удивительно, если перед ней откроются перспективы продвижения даже на региональном уровне», — говорится в исследовании.

Ранее мэр Рязани занимала 61 место в национальном рейтинге.