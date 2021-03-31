Самарца осудили за убийство котенка на глазах малолетнего мальчика

В декабре 2020 года житель Самары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил котенка об пол и стену. От полученных ран животное умерло. Действия самарца видел соседский малолетний ребенок.

Самарца осудили за убийство котенка на глазах малолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба самарской прокуратуры.

В декабре 2020 года житель Самары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил котенка об пол и стену. От полученных ран животное умерло. Действия самарца видел соседский малолетний ребенок.

В конце декабря 2020 года мужчина украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты питания. Общий ущерб оценили в 13 тысяч рублей.

Жителя Самары осудили по двум статьям («Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка» и «Кража») и назначили срок — три года лишения свободы в колонии-поселении.