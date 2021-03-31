Самарца осудили за убийство котенка на глазах малолетнего мальчика
В декабре 2020 года житель Самары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил котенка об пол и стену. От полученных ран животное умерло. Действия самарца видел соседский малолетний ребенок.
Самарца осудили за убийство котенка на глазах малолетнего мальчика. Об этом
В декабре 2020 года житель Самары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил котенка об пол и стену. От полученных ран животное умерло. Действия самарца видел соседский малолетний ребенок.
В конце декабря 2020 года мужчина украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты питания. Общий ущерб оценили в 13 тысяч рублей.
Жителя Самары осудили по двум статьям («Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка» и «Кража») и назначили срок — три года лишения свободы в колонии-поселении.