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С 1 апреля пенсии 40 тысяч рязанцев вырастут
С 1 апреля в Рязанской области на 3,4% вырастут пенсии. Индексация затронет свыше 40 тысяч человек, сообщил сайт ПФР.

С 1 апреля в Рязанской области на 3,4% вырастут пенсии. Индексация затронет свыше 40 тысяч человек, сообщил сайт ПФР.

Повышение проведут как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Среди них:

  • нетрудоспособные граждане — инвалиды I, II, III группы, получатели пенсии по случаю потери кормильца, женщины старше 65 и мужчины старше 70 лет, дети — инвалиды.
  • военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • граждане, пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей.

Индексация пенсий этим гражданам проводится ежегодно с 1 апреля, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.