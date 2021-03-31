С 1 апреля пенсии 40 тысяч рязанцев вырастут
С 1 апреля в Рязанской области на 3,4% вырастут пенсии. Индексация затронет свыше 40 тысяч человек, сообщил сайт ПФР.
С 1 апреля в Рязанской области на 3,4% вырастут пенсии. Индексация затронет свыше 40 тысяч человек, сообщил сайт ПФР.
Повышение проведут как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Среди них:
- нетрудоспособные граждане — инвалиды I, II, III группы, получатели пенсии по случаю потери кормильца, женщины старше 65 и мужчины старше 70 лет, дети — инвалиды.
- военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- граждане, пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей.
Индексация пенсий этим гражданам проводится ежегодно с 1 апреля, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.