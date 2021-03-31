РЗН. инфо наградили за публикацию о школьном питании

РЗН. инфо отметили на Всероссийском конкурсе журналистских работ «Школьное питание. Время перемен». Информационному агентству присудили третье место в номинации «Интернет и блогосфера».

РЗН.инфо отметили на Всероссийском конкурсе журналистских работ «Школьное питание. Время перемен». Информационному агентству присудили третье место в номинации «Интернет и блогосфера».

На конкурс подали более тысячи заявок из всех регионов России. Победителями и призерами в номинациях «Телевидение и радио», «Печатные СМИ», «Интернет и блогосфера» стали 18 СМИ.

Публикацию РЗН. инфо «Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в рязанских школах» можно прочитать здесь.