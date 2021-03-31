Рязанские рыбаки провалились под лед и чуть не утонули

Инцидент произошел днем во вторник, 30 марта, недалеко от кооператива «Прибрежный» на Новомичуринском водохранилище. Двое мужчин приехали на рыбалку из Ухолова. Во время отдыха лед под ними провалился, а рыбаки оказались в воде. Их спасли местные жители.

Рязанские рыбаки провалились под лед и чуть не утонули. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел днем во вторник, 30 марта, недалеко от кооператива «Прибрежный» на Новомичуринском водохранилище.

Двое мужчин приехали на рыбалку из Ухолова. Во время отдыха лед под ними провалился, а рыбаки оказались в воде.

Местные жители заметили мужчин и вытянули их на берег с помощью веревки. На место происшествия вызвали экстренные службы.

«От госпитализации спасенные рыбаки отказались, — сообщила главный врач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына. — Состояние их здоровья не вызывает опасения, мужчины согрелись горячим чаем».