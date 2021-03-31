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Рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков
В рамках профилактического мероприятия водителей, перевозящих опасные грузы, проверят на соблюдение ПДД и соответствие транспортных средств нормам дорожной перевозки опасных грузов.

Рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

В рамках профилактического мероприятия водителей, перевозящих опасные грузы, проверят на соблюдение ПДД и соответствие транспортных средств нормам дорожной перевозки опасных грузов.

Автоинспекторы отмечают, что даже малейшее нарушение правил перевозки, может привести к серьезным последствиям, вплоть во введения чрезвычайного положения на территории региона.

К опасным грузам относятся топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.

Штраф за нарушение правил перевозки составляет от двух до 500 тысяч рублей.