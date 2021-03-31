Рязанка на «Ниссане» сбила девочку
Утром во вторник, 30 марта, около дома №16 по улице Шевченко произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Утром во вторник, 30 марта, около дома №16 по улице Шевченко произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Примерно в 8:05 Nissan Juke под управлением 51-летней рязанки сбил 10-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Девочка получила легкие телесные повреждения, ей оказали медпомощь.