Рязанка Елена Безрукова победила в конкурсе деловых женщин «Успех»
Безрукова — тренер по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России по легкой атлетике.
Рязанка Елена Безрукова победила в конкурсе деловых женщин «Успех» 2020. Ее отметили в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в области физкультуры и спорта.
Безрукова — тренер по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России по легкой атлетике.
«Елена Алексеевна является активной деловой женщиной и имеет значительные заслуги и достижения по своему направлению деятельности, поэтому ее имя займет достойное место среди деловых и успешных женщин России», — рассказали в региональном минспорте.
Итоговые мероприятия конкурса и церемония награждения победителей прошли в Москве 30 марта.