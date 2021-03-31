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Рязанка Елена Безрукова победила в конкурсе деловых женщин «Успех»
Безрукова — тренер по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России по легкой атлетике.

Рязанка Елена Безрукова победила в конкурсе деловых женщин «Успех» 2020. Ее отметили в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в области физкультуры и спорта.

Безрукова — тренер по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России по легкой атлетике.

«Елена Алексеевна является активной деловой женщиной и имеет значительные заслуги и достижения по своему направлению деятельности, поэтому ее имя займет достойное место среди деловых и успешных женщин России», — рассказали в региональном минспорте.

Итоговые мероприятия конкурса и церемония награждения победителей прошли в Москве 30 марта.