Рязанец до смерти избил знакомого за испорченный интерьер

19 марта 2021 года в компания распивала алкоголь в гостях у знакомого, который переехал жить в Касимов. После застолья, когда мужчины собрались расходиться, один из гостей попытался испортить интерьер квартиры, за что хозяин квартиры его жестко избил. 40-летнего мужчину задержали, он признал свою вину. Касимовцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Рязанец до смерти избил знакомого за испорченный интерьер. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

19 марта 2021 года в компания распивала алкоголь в гостях у знакомого, который переехал жить в Касимов. После застолья, когда мужчины собрались расходиться, один из гостей попытался испортить интерьер квартиры, за что хозяин квартиры его жестко избил. После этого касимовец оставил избитого гостя в подъезде, позвонил его матери и сообщил, что тот пьян и не сможет добраться до дома. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 28 марта 2021 года потерпевший скончался от полученных травм в районной больнице.

40-летнего мужчину задержали, он признал свою вину. Касимовцу грозит до 15 лет тюрьмы.