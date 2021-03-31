Рязанцы потребовали сделать тротуар и остановку около новой БСМП

Пациентам и их родственникам приходится пробираться к больнице по ямам и ухабам, автобусы высаживают пассажиров на дороге, потому что остановки, как и тротуара, здесь нет.

Рязанцы пожаловались активистам ОНФ на то, что территория около новой БСМП не благоустроена. Пациентам и их родственникам приходится пробираться к больнице по ямам и ухабам, автобусы высаживают пассажиров на дороге, потому что остановки, как и тротуара, здесь нет.

«После жалоб горожан мы не ожидали увидеть настолько безрадостную картину: грязь, глубокие рытвины, отсутствие асфальта и тротуаров. А на месте остановочного павильона — одинокий дорожный знак и больше ничего», — рассказали общественники.

Они направили запрос в администрацию и попросили чиновников запланировать комплексное благоустройство близлежащей территории.