\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 75.7 -0.13 31/03
ЦБ EUR 88.88 -0.47 31/03
Нал. USD 75.15 / 76.15 11:15
Нал. EUR 88.30 / 89.30 11:15
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
2 614
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
2 759
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
6 004
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
12 554
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Российских дачников предупредили о новом штрафе
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва» напомнил россиянам о новом штрафе. Речь идет об ужесточении правил разжигания костров на дачных участках.

Российских дачников предупредили о новом штрафе. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва» напомнил россиянам о новом штрафе. Речь идет об ужесточении правил разжигания костров на дачных участках.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», — рассказал Чаплин.

Он также добавил, что разводить костер для пикника можно, но необходимо делать это на расстоянии не менее пяти метров от дома.

Штраф за нарушение новых правил составит пять тысяч рублей.