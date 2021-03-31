Российских дачников предупредили о новом штрафе

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва» напомнил россиянам о новом штрафе. Речь идет об ужесточении правил разжигания костров на дачных участках.

Российских дачников предупредили о новом штрафе. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва» напомнил россиянам о новом штрафе. Речь идет об ужесточении правил разжигания костров на дачных участках.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», — рассказал Чаплин.

Он также добавил, что разводить костер для пикника можно, но необходимо делать это на расстоянии не менее пяти метров от дома.

Штраф за нарушение новых правил составит пять тысяч рублей.