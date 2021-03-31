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«Почта России» запустила для рязанцев подписную кампанию на второе полугодие 2021 года
Подписчики могут оформить печатную прессу во всех почтовых отделениях с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу «Почты России».

С 1 апреля «Почта России» откроет подписку на более 5 400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами компания предоставляет подписчикам скидку до 30% на 1 800 газет и журналов.

Подписчики могут оформить печатную прессу во всех почтовых отделениях с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу «Почты России».

Сервисом подписки можно также воспользоваться на сайте «Почта России» в разделе «Онлайн подписка», где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении «Почты России», а также на дому с помощью почтальона.

«Клиенты „Почты России“ могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы „Дерево добра“. Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте почты», — напомнили в компании.