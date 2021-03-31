Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России

Препарат «Карнивак-Ков» разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных и протестировали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных. Об этом в среду, 31 марта, сообщил сайт Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.

Препарат «Карнивак-Ков» разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных и протестировали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Результаты исследования доказали безвредность лекарства, антитела выработались у ста процентов привитых зверей. Как долго они останутся, пока выясняется. По предварительным показаниям, антитела сохраняются не менее полугода.

Предполагается, что массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.