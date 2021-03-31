Мэрия поручила снести самострой в Рязани

Стройнадзор признал здание в районе дома №31Г на Куйбышевском шоссе самостроем. Теперь власти намерены снести постройку. Предположительно, речь о строящемся двухэтажном здании желтого цвета рядом с шоссе.