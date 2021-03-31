Мэрия поручила снести самострой в Рязани
Стройнадзор признал здание в районе дома №31Г на Куйбышевском шоссе самостроем. Теперь власти намерены снести постройку. Предположительно, речь о строящемся двухэтажном здании желтого цвета рядом с шоссе.
Мэрия поручила снести самострой в Рязани. Соответствующее постановление администрации официально опубликовали в среду, 31 марта.
Согласно документу, стройнадзор признал здание в районе дома №31Г на Куйбышевском шоссе самостроем. Теперь власти намерены снести постройку.
Предположительно, речь о строящемся двухэтажном здании желтого цвета рядом с шоссе.