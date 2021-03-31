ГК «Автоимпорт» признали лучшим региональным дилером по продажам Iveco Daily

В марте в Москве состоялась дилерская конференция для дилеров IVECO из России и Беларуси. В его рамках автодилеры обсудили вопросы маркетинга, продажи автомобилей и финансовых услуг Iveco Capital, а также развитие послепродажного обслуживания.

В марте в Москве состоялась дилерская конференция для дилеров IVECO из России и Беларуси. В его рамках автодилеры обсудили вопросы маркетинга, продажи автомобилей и финансовых услуг Iveco Capital, а также развитие послепродажного обслуживания.

Рязанскую область на конференции представил ООО «Русавто» (входит в состав ГК «Автоимпорт»). Учредитель компании Игорь Смирнов обсудил с коллегами из других городов развитие бренда в регионе и поделился опытом работы в автобизнесе.

В завершении конференции генеральный директор ООО «Ивеко Руссия» вручил ООО «Русавто» сертификат о признании Лучшим региональным дилером по продажам Iveco Daily.

«Это очень важное и приятное звание для нас. Будем и дальше стараться соответствовать всем требованиям импортера и выполнять свою задачу по максимуму», — прокомментировали в компании.