Гидрометцентр предупредил о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании весной в Европейской России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании весной в Европейской России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам синоптика, в четверг, 1 апреля, будет еще тепло — до +13 градусов. 2 апреля ожидаются дождь и мокрый снег, 3 апреля будет облачно с прояснениями, также пойдет мокрый снег.

К выходным температура ночью опустится ниже нуля градусов, добавил Вильфанд. С субботы на воскресенье ожидается до -5 градусов.