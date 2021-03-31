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Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса
Общее число заражений достигло 26 315. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 53 случая коронавируса. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 315. За сутки вылечились 53 пациента, всего 24 363. Умерли 4 человека, всего 366.

В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения, всего 4 545 095. За сутки выздоровели 10 176 пациентов, всего 4 166 172. Скончались 408 человек, всего 98 850.