Безработного жителя Рязанской области осудили за долги по алиментам

Известно, что 35-летний мужчина не перечислял деньги своей дочери без уважительных причин. В отношении него возбудили уголовное дело.

Безработного жителя Александро-Невского района осудили за долги по алиментам. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что 35-летний мужчина не перечислял деньги своей дочери без уважительных причин. Его привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП и приговорили к 50 часам обязательных работ.

После этого нарушитель так и не устроился на работу и не начал платить алименты. Его долг дочери превысил 300 тысяч рублей.

На этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК. Его приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.