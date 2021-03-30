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Врач дал рецепт от лени
По его словам, есть несколько способов борьбы с ленью. Он посоветовал взять отдых и уехать или пойти на психотропную терапию, принимать препараты или пойти к психотерапевту, коучу или психологу.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, рассказал, что лень может возникать не только в результате физиологических, но и ментальных проблем. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

«Лень в глобальном контексте — это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — объяснил психиатр.

По его словам, есть несколько способов борьбы с ленью. Он посоветовал взять отдых и уехать или пойти на психотропную терапию, принимать препараты или пойти к психотерапевту, коучу или психологу.

По его словам, с помощью данных специалистов можно разобраться в ментальных проблемах

«Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации», — отметил Фомин.