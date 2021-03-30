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Волейбольная команда Шацкого РЭС победила на зональных областных соревнованиях
В январе-феврале 2021 года в Шацком районе Рязанской области прошли районные соревнования по волейболу среди мужских команд. Ежегодно по результатам районных соревнований формируется команда Шацкого района для участия в областных соревнованиях.

Команда волейболистов «Энерго», созданная на базе сотрудников Шацкого РЭС филиала «Рязаньэнерго», вновь стала победителем зонального турнира, а капитан команды «Энерго» начальник Шацкого РЭС Дмитрий Киселев и инженер производственно-технической группы Александр Муругов признаны лучшими игроками соревнований.

В январе-феврале 2021 года в Шацком районе Рязанской области прошли районные соревнования по волейболу среди мужских команд. Ежегодно по результатам районных соревнований формируется команда Шацкого района для участия в областных соревнованиях.

27-28 марта 2021 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлет» в Шацке прошли зональные областные соревнования по волейболу. В Шацк приехали команды Путятинского, Шиловского, Чучковского и Сапожковского районов. По итогам турнира команда Шацкого района заняла первое место и получила путевку в финальную часть первенства Рязанской области.

«Коллектив всего Шацкого РЭС филиала „Рязаньэнерго“ на протяжении многих лет участвует в спортивных состязаниях региона и активно ведет пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения. Девять сотрудников РЭС уже успешно выполнили норматив комплекса ГТО и получили значки отличия — и это является достойным примером упорства и мастерства для всех наших сотрудников. Поздравляем своих коллег с очередной победой и желаем им дальнейших высоких спортивных достижений», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.