В Татарстане взорвался газ в многоэтажке, погиб человек

Под завалами нашли погибшего мужчину, одну женщину удалось спасти. Основной причиной произошедшего назвали утечку бытового газа

В Тататстане в городе Зеленодольске произошел хлопок газа в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Взрыв произошел в 22:44 29 марта в девятиэтажном доме №39 по улице Ленина. Произошло обрушение шести квартир на 7 этаже и одной квартиры на 8 этаже.

Под завалами нашли погибшего мужчину, одну женщину удалось спасти.

В доме проживает 96 человек. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.

Основной причиной произошедшего назвали утечку бытового газа, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР . Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Обстоятельства уточняются.