В Татарстане взорвался газ в многоэтажке, погиб человек
Под завалами нашли погибшего мужчину, одну женщину удалось спасти. Основной причиной произошедшего назвали утечку бытового газа
В Тататстане в городе Зеленодольске произошел хлопок газа в многоэтажке. Об этом сообщила
Взрыв произошел в 22:44 29 марта в девятиэтажном доме №39 по улице Ленина. Произошло обрушение шести квартир на 7 этаже и одной квартиры на 8 этаже.
Под завалами нашли погибшего мужчину, одну женщину удалось спасти.
В доме проживает 96 человек. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.
Основной причиной произошедшего назвали утечку бытового газа, сообщила пресс-служба регионального
Обстоятельства уточняются.