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В шоу на ТНТ высмеяли аварийный дом в центре Рязани
Напомним, здание является аварийным, его планируют снести ради возведения офисов и кафе. В 2019 году здесь произошел серьезный пожар, после которого дом завесили баннером.

В шоу «Однажды в России» на ТНТ высмеяли аварийный дом в центре Рязани. Выпуск вышел в эфир в воскресенье, 28 марта.

Ведущий Азамат Мусагалиев заявил, что историческое здание на улице Горького планируют отремонтировать, поэтому его закрыли баннером, но лишь наполовину. (Отметим, что дом располагается на улице Право-Лыбедской и его планируют снести).

Мусагалиев пошутил, что, возможно, на доме «сушат занавес местного театра».

«Зато, если в город приедет Путин, то сразу понятно, с какой стороны этого здания его провезут», — отметил ведущий. Позже он обратился к тем, кто «отвечает за состояние этого здания». «Давайте хотя бы его доделаем и будем двигаться дальше», — призвал Мусагалиев.

Напомним, здание является аварийным, его планируют снести ради возведения офисов и кафе. В 2019 году здесь произошел серьезный пожар, после которого дом завесили баннером.