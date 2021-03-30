В Ряжске чуть не зарезали женщину

Потерпевшей удалось вызвать полицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительницу Ряжска чуть не зарезали ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в доме, где 31-летняя и 37-летний супруги выпивали с друзьями мужчины. Во время застолья женщина посоветовала мужу прекратить пить, но тот не отреагировал.

Когда жена продолжила настаивать на своем, мужчина решил «показать гостям, кто в доме хозяин», взял со стола нож и пригрозил ей убийством. Она испугалась и вызвала полицию.

В отношении жителя Ряжска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.