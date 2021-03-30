В Рязанской области внедрят стратегию «Бережливый регион»

Адаптировать модель к условиям Рязанской области и начать внедрять бережливые инструменты в регионе предлагается уже сейчас. Эту идею поддержал губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области внедрят стратегию «Бережливый регион». Об этом рассказали на форуме «Эффективный регион» во вторник, 30 марта. Участниками встречи стали руководители более ста социальных учреждений, которым в будущем предстоит внедрять технологии бережливого производства в своих организациях.

Новую стратегию развития презентовала зампредседателя правительства области Светлана Горячкина. «Мы зачастую склонны усложнять самые простые вещи. Методы бережливого производства можно считать отличной практикой. С одной стороны, это позволит избавиться от лишнего формализма, с другой — приобрести новый опыт, оптимизировать рабочие процессы, научиться делать свое дело максимально ответственно и продуктивно», — отметила Горячкина.

Она рассказала, что в регионе за последние несколько лет успешно реализовали более 850 «бережливых» проектов. Один из примеров — пересмотр порядка оформления документов в отделе соцзащиты по Московскому району. В результате срок подготовки пакета для получения многодетными семьями мер поддержки сократился в три раза. Аналогичные преобразования произошли и в Центре занятости. Теперь справки по стажу работы люди могут получить за 30 минут, раньше ждать приходилось два дня.

В конце презентации Светлана Горячкина озвучила цель, стоящую перед Рязанской областью: войти к 2024 году в топ-5 регионов-лидеров бережливости.

Заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко представил проект «Национальная социальная инициатива». Ее цель — улучшение качества среды для человека и сохранение его здоровья. На основе исследований в пяти регионах в агентстве разработали модель организации работы различных соцучреждений, которую в скором времени планируется вынести на рассмотрение Госсовета России.

Адаптировать модель к условиям Рязанской области и начать внедрять бережливые инструменты в регионе предлагается уже сейчас. Эту идею поддержал губернатор Николай Любимов: «Мы это предложение примем, до того, как на Госсовете это будет обсуждаться, чтобы не терять времени. Это важно для людей, в первую очередь. То, что важно для людей — это наша работа».

Бережливые технологии пришли в регион в 2017 году, промышленные предприятия первыми внедрили у себя новые практики. По словам Любимова, это принесло результат — без серьезного увеличения финансирования компании смогли увеличить прибыль и повысить вовлеченность сотрудников. Теперь позитивный опыт предстоит распространить и на организации социальной сферы — детские сады, школы и больницы.

Но если на производстве главный показатель эффективности — это прибыль, то в соцучреждениях — удовлетворенность жителей региона уровнем оказания им услуг.

Губернатор заявил, что в области начинается масштабная работа, в которую будут вовлечены буквально все учреждения соцсферы. «Кто, если не мы, когда, если не сейчас? Это не риторический вопрос, а формула развития, которую нам предстоит наполнить реальными действиями. Они не предполагают ни героического труда, как при прокладке БАМа, ни баснословного финансирования. Как все гениальное, эти действия предельно простые. Все, что от нас нужно, это по-хозяйски заинтересованно посмотреть вокруг и осознать, каким колоссальным объемом незадействованных скрытых ресурсов и резервов мы обладаем», — сказал Любимов.