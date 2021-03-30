В Рязанской области нашли лабораторию с наркотиками на 560 миллионов

Выяснилось, что лабораторию злоумышленники оборудовали в частном доме в деревне Павелково Михайловского района. Откуда оптовые партии поставляли в Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.

В Рязанской области нашли лабораторию с наркотиками на общую сумму 560 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские, сотрудники УФСБ и спецподразделения «Гром» задержали одного из членов группировки — 21-летнего уроженца Тульской области. У него обнаружили 210 гр «синтетики».

Выяснилось, что лабораторию злоумышленники оборудовали в частном доме в деревне Павелково Михайловского района. Откуда оптовые партии поставляли в Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили более 10 кг «синтетики».

В доме оперативники нашли еще более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров, более 21 кг наркотических средств, более 250 кг наркосодержащей жидкости.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК. Задержанного молодого человека арестовали, правоохранители устанавливают личности всех членов группировки.