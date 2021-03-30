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В Рязани завершились соревнования первенства ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 15-17 лет
Первенство ЦФО — отборочный турнир для участия в первенстве России. Соревнования прошли в 20 весовых категориях (десять у юношей, десять у девушек). В них поучаствовали более 250 юных спортсмена из 13 регионов.

В Рязани завершились соревнования первенства ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 15-17 лет. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Первенство ЦФО — отборочный турнир для участия в первенстве России. Соревнования прошли в 20 весовых категориях (десять у юношей, десять у девушек). В них поучаствовали более 250 юных спортсмена из 13 регионов.

По итогам соревнований воспитанники СШОР «Юпитер» Рязани и СШОР «Академия единоборств» завоевали семь медалей: 4 золотые, серебряную и 2 бронзовые. Победителями в своих весовых категориях стали: Дарья Каткова (49 кг), Дарья Замятина (свыше 68 кг), Дмитрий Буряк (59 кг) и Алексей Попов (68 кг). Серебряную награду в весе 55 кг завоевала Александра Трушина, бронзовые в весовой категории 68 кг — Артем Грачев, в весе 63 кг — Степан Баранов. Также по итогам «золотого» зачета рязанцы заняли 1 место. В общем зачете представители Рязанской области на 3 месте.

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Косьяненко, Нигины Косьяненко, Шахоба Саидова и Екатерины Трубициной.