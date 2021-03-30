В Рязани изменится путь маршрутки №45

В Рязани изменится путь маршрутки №45. Новую схему движения разработали для улучшения транспортной доступности Ворошиловки, сообщили в мэрии.

В Рязани изменится путь маршрутки №45. Новую схему движения разработали для улучшения транспортной доступности Ворошиловки, сообщили в мэрии.

«После изменения маршрута будет выдано временное свидетельство с последующем проведением открытого конкурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель нововведений — это доставка школьников из Ворошиловки в Приокский и обратно.