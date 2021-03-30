В Рязани финишировал региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги

В настоящее время Ночная хоккейная лига, основанная 2011 году по инициативе и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова с целью популяризации и развития массового любительского хоккея в России, является проектом №1 в развитии массового спорта в стране. Благодаря ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» и поддержке его партнеров наш регион с гордостью носит звание «Рязань — столица любительского хоккея».

28 марта во Дворце спорта «Олимпийский» состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата X Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в Рязанской области.

В настоящее время Ночная хоккейная лига, основанная 2011 году по инициативе и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова с целью популяризации и развития массового любительского хоккея в России, является проектом №1 в развитии массового спорта в стране.

Благодаря ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» и поддержке его партнеров наш регион с гордостью носит звание «Рязань — столица любительского хоккея».

В десятом сезоне регионального этапа НХЛ (2020/2021), который длился с октября по март, в двух дивизионах — «Лига Надежды» и «Любитель 40+" - сыграло 29 команд, в составе которых регулярно тренировались и играли около 700 рязанских хоккеистов-любителей.

Заключительный день юбилейного сезона Ночной лиги в Рязани начался с финального матча «Лиги Надежды» (Дивизион «Любитель 18+") «Техкомплект» — «РВВДКУ». Победу со счетом 3:2 одержала команда «Техкомплект». На церемонии награждения Региональный представитель НХЛ в Рязанской области, президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов поздравил победителей и пожелал им успеха в Сочи — на X Всероссийском фестивале.

На пресс-конференции с журналистами рязанских СМИ общались заместитель исполнительного директора по спортивной работе Фонда «НХЛ» Сергей Пилюгин, председатель Совета легенд НХЛ, член правления федерации хоккея России, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, участник Супер серий СССР — Канада 1972 и 1974 годов Александр Якушев, член Совета легенд НХЛ, Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, победитель игр Доброй воли, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.

Сергей Пилюгин рассказал, что из-за ситуации с пандемией не во всех регионах прошли первые этапы Х Всероссийского турнира НХЛ. Однако Рязанской области удалось вновь удивить всех количеством команд в дивизионе «Любитель 40+" - 21 коллектив. Это Всероссийский рекорд. Валерий Каменский поблагодарил руководство области, города, региональную федерацию хоккея за поддержку НХЛ.

Владислав Фролов отметил, что хоккей — один из самых любимых видов спорта в стране и руководство региона делает все для его развития.

В этом году в регионе появилась новая ледовая арена «Айсберг». А это значит, что в следующем году, часть игр сможет переместится на новый лед, и количество команд обязательно вырастет. На следующий год уже подали заявки еще 5 коллективов, а это плюсом 100 хоккеистов-любителей. Олег Смирнов рассказал, что в следующем сезоне региональный Дивизион НХЛ «Любитель 40+" увеличится еще на три команды. Дивизион будет разбит на три группы по силе команд-участниц. Кроме того, в апреле этого года на ледовой арене «Айсберг» пройдёт эксклюзивный турнир Дивизиона «Любитель 50+" - Кубок памяти Сергея Козырева.

Главным событием хоккейного вечера в «Олимпийском» стал финальный матч Дивизиона «Любитель 40+" между командами «Автомобилист» — «Шкода-Рязань», в котором победу со счетом 5:3 одержал «Автомобилист».

Церемонию награждения провели Сергей Пилюгин, Александр Якушев, Валерий Каменский, Владислав Фролов и Олег Смирнов.

Для зрителей, которые стали свидетелями заключительных ледовых баталий НХЛ сезона была проведена лотерея: разыграли 8 телевизоров от партнеров «НХЛ Рязань».