В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и обстрелял росгвардейцев

На месте работают спецслужбы, территорию оцепили. Людей попросили не выходить из домов.

Утром во вторник, 30 марта, в подмосковных Мытищах произошло ЧП. Местный житель забаррикадировался в доме в коттеджном поселке «Новые Вешки» и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, передает РИА Новости.

По данным интернет-издания «Подъем», мужчину подозревают в в незаконном обороте оружия.

На месте работают спецслужбы, территорию оцепили. Людей попросили не выходить из домов.

Фото из Telegram-канала Baza