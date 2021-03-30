В Ермишинском районе ограничат движение фур

Первый замглавы администрации Дмитрий Бобров объяснил, что ограничения вводят для сохранения дорожного полотна.

С четверга, 1 апреля, в Ермишинском районе начнут действовать ограничение для большегрузов. Об этом пишет издательство « Пресса ».

До 1 мая по местным дорогам нельзя будет проехать фурам с массой более пяти тонн.

Первый замглавы администрации Дмитрий Бобров объяснил, что ограничения вводят для сохранения дорожного полотна. «С приходом весны грунт становится мягче, дорожные конструкции ослабевают и не выдерживают прежней нагрузки», — отметил он.