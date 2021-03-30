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Уровень воды в Оке поднялся еще на десять сантиметров
В Скопинском районе в результате подъема воды в Ранове подтопило низководный мост у Шелемишева. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров.

По состоянию на вторник, 30 марта, уровень в Оке поднялся на 10 см в черте Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 9 сантиметров и составляет 87 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 1 сантиметра и составляет 74 сантиметра.

На Мокше в черте Кадома уровень воды повысился на 4 сантиметра и составляет 156 сантиметров.

В Проне в черте Быкова уровень воды повысился на 30 сантиметров и составляет 230 сантиметров.

В районе Деулина уровень воды в Пре не изменился, он составляет 110 сантиметров.

В районе Троицы уровень воды в Ранове повысился на 41 сантиметр и составляет 340 сантиметров. На реке вода на льду.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 1 сантиметр, общий уровень составил 153 сантиметра

В Скопинском районе в результате подъема воды в Ранове подтопило низководный мост у Шелемишева. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров, есть объездной путь.

В ближайшие сутки прогнозируется подтопление моста в Ряжске через реку Хупта, проехать можно по параллельному мосту.