У рязанца арестовали «Мерседес» за долги

Мужчина взял взаймы у знакомого, оставив в залог машину. Транспортное средство изъяли и передали представителю взыскателя по доверенности

Приставы арестовали у рязанца автомобиль Mecedes Benz GLA 200 2016 года, который он оставил в залог. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Выяснилось, что мужчина взял взаймы у знакомого, оставив в залог машину.

«Транспортное средство изъяли и передали представителю взыскателя по доверенности», — говорится в сообщении.