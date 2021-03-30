Спецназовцы «Росича» освободили «заложников» в рязанском банке
По сценарию группа из пятерых вооруженных людей в форме правоохранителей проникла в отделение Центробанка и захватила заложников. Злоумышленники потребовали выполнить их политические и экономические требования.
Отдел специального назначения «Росич» регионального УФСИН присоединился к командно-штабным учениям.
По сценарию группа из пятерых вооруженных людей в форме правоохранителей проникла в отделение Центробанка и захватила заложников. Злоумышленники потребовали выполнить их политические и экономические требования.
«В ходе переговоров склонить их к отказу от преступных действий не удалось. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы», — рассказали в пресс-службе УФСИН.