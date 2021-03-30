Сасовский предприниматель стал фигурантом уголовного дела после закрытия компании

В декабре 2020 года он прекратил свою деятельность. Расследование продолжается.

Бывший сасовский предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 1-3 кварталах 2020 года ИП поставлял арматуру коммерческой организации. Он не имел налоговых льгот, но декларации за этот период не предоставил. В результате предприниматель не заплатил 2 млн 750 тысяч рублей налогов. В декабре 2020 года он прекратил свою деятельность.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК. Расследование продолжается.