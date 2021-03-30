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Рязанскую аптеку наказали за повышение цены на «Арбидол»
В Рязани наказали аптеку, которая находится в Московском районе. Прокуратура выяснила, что во время пандемии коронавируса здесь завысили цену на препарат «Арбидол».

В Рязани наказали аптеку, которая находится в Московском районе. Прокуратура выяснила, что во время пандемии коронавируса здесь завысили цену на препарат «Арбидол». Также проверка выявила другие нарушения.

В отношении общества возбудили дело по части 4 статьи 14.1 КоАП.

Арбитражный суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.