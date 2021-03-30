Рязанского пенсионера осудили за пьяное вождение

60-летни мужчина ветеран военной службы. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

В Рязани 60-летнего ветерана военной службы осудили за пьяное вождение. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

Ранее пенсионера уже наказывали за управление машиной в нетрезвом состоянии. В декабре 2020 года он попался во второй раз.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК. Его лишили «прав» на три года и оштрафовали на 210 тысяч рублей.