\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-1°
Срд, 31
Чтв, 01
ЦБ USD 75.7 -0.13 31/03
ЦБ EUR 88.88 -0.47 31/03
Нал. USD 75.10 / 77.00 14:31
Нал. EUR 88.70 / 89.90 17:49
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
Вчера 09:19
2 189
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
2 382
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
5 600
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
12 146
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский минздрав наказали за экстренное спасение ребенка на вертолете
Гендиректор Нацслужбы санитарной авиации Александр Мацук рассказал «Подъему», с какими проблемами они столкнулись после спасения ребенка.

Летом 2020 года в сасовской пекарне произошло ЧП. Одна из работниц взяла на смену маленького ребенка, тот опрокинул на себя железный контейнер и получил травму. Мальчика экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации. Как оказалось, это повлекло за собой последствия.

Гендиректор Нацслужбы санитарной авиации Александр Мацук рассказал «Подъему», с какими проблемами они столкнулись после спасения ребенка.

По его словам, вертолету необходимо было совершить посадку прямо около пекарни. Площадки для этого там, конечно, не было. «Работники сами сориентировались, расставили машины, осветили точку для посадки. Мы забрали ребенка и привезли в перинатальный центр, где ему оказали экстренную медпомощь, а потом в Москву на операцию», — объяснил Мацук.

Однако через некоторое время о вертолете узнала транспортная прокуратура и возбудила дело. «Ответственного замминистра и главного врача привлекли к ответственности за то, что вертолет базировался не на вертодроме. Мы были вынуждены долго объясняться, для чего это все было нужно», — отметил мужчина.