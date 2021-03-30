Рязанский минздрав наказали за экстренное спасение ребенка на вертолете

Гендиректор Нацслужбы санитарной авиации Александр Мацук рассказал «Подъему», с какими проблемами они столкнулись после спасения ребенка.

Летом 2020 года в сасовской пекарне произошло ЧП. Одна из работниц взяла на смену маленького ребенка, тот опрокинул на себя железный контейнер и получил травму. Мальчика экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации. Как оказалось, это повлекло за собой последствия.

Гендиректор Нацслужбы санитарной авиации Александр Мацук рассказал « Подъему », с какими проблемами они столкнулись после спасения ребенка.

По его словам, вертолету необходимо было совершить посадку прямо около пекарни. Площадки для этого там, конечно, не было. «Работники сами сориентировались, расставили машины, осветили точку для посадки. Мы забрали ребенка и привезли в перинатальный центр, где ему оказали экстренную медпомощь, а потом в Москву на операцию», — объяснил Мацук.

Однако через некоторое время о вертолете узнала транспортная прокуратура и возбудила дело. «Ответственного замминистра и главного врача привлекли к ответственности за то, что вертолет базировался не на вертодроме. Мы были вынуждены долго объясняться, для чего это все было нужно», — отметил мужчина.