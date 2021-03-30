Рязанский минздрав наказали за экстренное спасение ребенка на вертолете

Летом 2020 года в сасовской пекарне произошло ЧП. Одна из работниц взяла на смену маленького ребенка, тот опрокинул на себя железный контейнер и получил травму. Мальчика экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации. Как оказалось, это повлекло за собой последствия.
Гендиректор Нацслужбы санитарной авиации Александр Мацук рассказал «
По его словам, вертолету необходимо было совершить посадку прямо около пекарни. Площадки для этого там, конечно, не было. «Работники сами сориентировались, расставили машины, осветили точку для посадки. Мы забрали ребенка и привезли в перинатальный центр, где ему оказали экстренную медпомощь, а потом в Москву на операцию», — объяснил Мацук.
Однако через некоторое время о вертолете узнала транспортная прокуратура и возбудила дело. «Ответственного замминистра и главного врача привлекли к ответственности за то, что вертолет базировался не на вертодроме. Мы были вынуждены долго объясняться, для чего это все было нужно», — отметил мужчина.