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Рязанец-«разведчик» жестоко избил свою девушку
Жительница Москвы Юлия оказалась в больнице после того, как ее жестоко избил парень. Как стало известно РЗН. инфо, речь идет о 27-летнем уроженце Скопина Рязанской области Антоне С.

Жительница Москвы Юлия оказалась в больнице после того, как ее жестоко избил парень. По словам девушки, он работает в ГРУ. Как стало известно РЗН. инфо, речь идет о 27-летнем уроженце Скопина Рязанской области Антоне С.

Знакомая пострадавшей рассказала Life, что все произошло вечером 8 марта. После встречи с подругами в кафе Юлия вернулась домой и застала Антона пьяным. Завязался конфликт, во время которого мужчина бил москвичку головой об стену, а также наносил удары металлической ложкой для обуви.

После этого молодой человек вызвал скорую. У потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки.

Юлия призналась, что Антон избил ее не в первый раз. Парень просил москвичку не обращаться в полицию и обещал оплатить лечение, но она все же написала заявление. Как стало известно Life, мужчина тоже пришел к правоохранителям и рассказал, что защищался, так как девушка укусила его в шею и била по рукам.

Фото и видео Life