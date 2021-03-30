Рязанцев будут вакцинировать от коронавируса в торговом центре

Отмечается, что на данный момент в регионе работают 40 пунктов вакцинации, половина из них — в две смены. Почти 43 тысячи человек прошли вакцинацию, 31 тысяча человек завершила ее полностью.

В Рязани планируют открыть пункт вакцинации в одном из торговых центров. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отмечается, что на данный момент в регионе работают 40 пунктов вакцинации, половина из них — в две смены.

Почти 43 тысячи человек прошли вакцинацию, 31 тысяча человек завершила ее полностью.

Отдаленные населенные пункты обслуживают 10 мобильных бригад, размещенных на базе ФАПов.

Сасовский, Шацкий, Ряжский, Александро-Невский, Кораблинский, Михайловский, Рязанский, Сараевский, Скопинсский районы обслуживают выездные пункты.

Выездной пункт ОКБ проводит вакцинацию на предприятиях областного центра.

«Всего с начала вакцинации медорганизации получили 46,5 тысячи доз вакцины. Очередная партия — 12,6 тысячи — поступила накануне. В поставке как двухкомпонетная, так и однокомпанетная дозы», — отметили в минздраве.