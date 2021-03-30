Рязанцам предложили бесплатно привить питомцев от бешенства

Рязанская горветстанция проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства. Об этом сообщила Служба по контролю за безнадзорными животными.

Рязанская горветстанция проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства. Об этом сообщила Служба по контролю за безнадзорными животными.

Все желающие смогут обратиться по адресу: Рязань, улица Малиновая (круг Святитель Василий). Вакцинация пройдет в субботу, 3 апреля, с 9:00 до 12:00.

Уточнить информацию можно по телефону: 25-40-38.