Появились фото с места ДТП на улице Циолковского
Водители автомобилей Toyota и Kia получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Появились фото с места ДТП на улице Циолковского. Снимки опубликовала
ДТП произошло в понедельник, 29 марта, в 15:50 около дома №16 по улице Циолковского.
51-летний рязанец на Toyota Corolla столкнулся с Kia Rio, двигавшейся в попутном направлении. За рулем был 39-летний водитель. После этого Kia продолжила движение по инерции и столкнулась с автомобилем Mercedes Benz под управлением 71-летнего рязанца.
Водители автомобилей Toyota и Kia получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.