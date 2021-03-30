Появились фото с места ДТП на улице Циолковского

Водители автомобилей Toyota и Kia получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Появились фото с места ДТП на улице Циолковского. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 29 марта, в 15:50 около дома №16 по улице Циолковского.

51-летний рязанец на Toyota Corolla столкнулся с Kia Rio, двигавшейся в попутном направлении. За рулем был 39-летний водитель. После этого Kia продолжила движение по инерции и столкнулась с автомобилем Mercedes Benz под управлением 71-летнего рязанца.

Водители автомобилей Toyota и Kia получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.