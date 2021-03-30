Пьяный мужчина ограбил квартиру на улице Гоголя

В Рязани пьяный мужчина ограбил ночью квартиру на улице Гоголя. Об этом сообщила
В полицию поступило сообщение, что неизвестные шумно ведут себя в подъезде дома. На место направили патруль.
На выходе из дома встретили двух нетрезвых мужчин.
«Внятно пояснить, что они делали в подъезде, граждане не смогли», — отмечается в сообщении.
31-летнего рязанца, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и грабеж, и его 24-летнего знакомого, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и изнасилование, доставили в полицию. У старшего из них при себе оказались четыре юбилейные медали Великой Отечественной войны и заточка.
Выяснилось, что мужчины ночью зашли в подъезд, где пили спиртное. Старший из них решил проникнуть в какую-нибудь квартиру. Наугад он постучался в одну из дверей. Никто не ответил и мужчина заточкой повредил замок и вошел внутрь.
Квартира оказалась пустой, ее 92-летняя хозяйка недавно скончалась.
«Злоумышленник обыскал помещение и забрал все ценное, что там оставалось — латунный браслет и юбилейные медали, рассчитывая их в дальнейшем продать. Но этот план пресекли полицейские», — отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.