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Пьяный мужчина ограбил квартиру на улице Гоголя
Мужчины ночью зашли в подъезд, где пили спиртное. Старший из них решил проникнуть в какую-нибудь квартиру. Наугад он постучался в одну из дверей. Никто не ответил и мужчина заточкой повредил замок и вошел внутрь.

В Рязани пьяный мужчина ограбил ночью квартиру на улице Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что неизвестные шумно ведут себя в подъезде дома. На место направили патруль.

На выходе из дома встретили двух нетрезвых мужчин.

«Внятно пояснить, что они делали в подъезде, граждане не смогли», — отмечается в сообщении.

31-летнего рязанца, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и грабеж, и его 24-летнего знакомого, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и изнасилование, доставили в полицию. У старшего из них при себе оказались четыре юбилейные медали Великой Отечественной войны и заточка.

Выяснилось, что мужчины ночью зашли в подъезд, где пили спиртное. Старший из них решил проникнуть в какую-нибудь квартиру. Наугад он постучался в одну из дверей. Никто не ответил и мужчина заточкой повредил замок и вошел внутрь.

Квартира оказалась пустой, ее 92-летняя хозяйка недавно скончалась.

«Злоумышленник обыскал помещение и забрал все ценное, что там оставалось — латунный браслет и юбилейные медали, рассчитывая их в дальнейшем продать. Но этот план пресекли полицейские», — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.