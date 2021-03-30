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Названа ошибка хозяев, смертельная для домашних животных
Прогулки для кошек вне дома могут быть опасными, особенно в городе. Оптимальной будет прогулка в вольере при наличии частного дома у хозяев.

Президент международной Фелинологической Ассоциации Елена Шевченко рассказала о смертельной опасности прогулок для кошек. Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».

Шевченко заявила, что прогулки для кошек вне дома могут быть опасными, особенно в городе.

«Кошка — животное домашнее, и гулять ей на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. Поэтому домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет, оно погибнет под машиной, кошку убьют там какие-нибудь живодеры или она заболеет», — пояснила Шевченко.

Также она добавила, что у кошек больше мелких костей, чем у собаки, поэтому они могут вывернуться из любого ошейника.

«Зачем ей гулять по улице? Собирать заразу? Совершенно не нужно», — указала специалист.

По ее словам, оптимальной будет прогулка в вольере при наличии частного дома у хозяев.

Также Шевченко предупредила об опасности поездок с животным в машине без переноски. Животные реагируют на громкие звуки, непривычную обстановку, из-за чего могут выпрыгнуть в окно или спрятаться под подели.