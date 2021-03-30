Известный комик снял пародию на интервью Собчак со скопинским маньяком
В видео Соболев показал миниатюру «за пять дней до интервью Ксении Собчак и скопинского маньяка». Он снялся в роли маньяка, которого уговаривают записать интервью с Собчак.
Комик Илья Соболев снял пародию на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Ролик опубликван на
В видео Соболев показал миниатюру «за пять дней до интервью Ксении Собчак и скопинского маньяка». Он снялся в роли маньяка, которого уговаривают записать интервью с Собчак.
Напомним, журналистка опубликовала фильм про Виктора Мохова 22 марта. После этого от нее начали уходить рекламодатели, The Times написала статью, заявив, что Собчак дала эфир маньяку для оправдания преступлений.