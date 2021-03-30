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Еще на девяти рязанских улицах отключили холодную воду
Ранее сообщалось об отключении воды на четырех улицах.

Во вторник, 30 марта, еще на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Тимакова, дом 9 (школа №63) дом 11, дом 13;
  • улица Новоселов, дом 23/15, дом 25, дом 27, дом 29, дом 35 корпус 3, дом 35 корпус 4, дом 33а (роддом №1);
  • улица Гагарина, дом 55, дом 53, дом 53 корпус 1;
  • улица Пушкина, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 6;
  • улица Семашко дом 48, дом 48а, дом 52, дом 54/2, дом 50 (детсад №65);
  • улица Телевизионная, дом 17;
  • улица Разина, дом 29/20, дом 27/19;
  • улица Трудовая, дом 18;
  • улица Усадебная.

Ранее сообщалось об отключении воды на четырех улицах.