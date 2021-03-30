Эпидемиолог спрогнозировала ситуацию с COVID-19 весной

Она пояснила, что многие вирусы более активно размножаются при прохладной и влажной погоде, которая встречается весной и осенью, а также при перепадах температуры. Специалист пояснила, что этого можно ожидать от коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз по ситуации с коронавирусом весной. Ее слова приводит РИА Новости .

Специалист отметила, что в России возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19, но осеннего пика показатели вряд ли достигнут.

«Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала Пшеничная.

Она пояснила, что многие вирусы более активно размножаются при прохладной и влажной погоде, которая встречается весной и осенью, а также при перепадах температуры. Специалист пояснила, что этого можно ожидать от коронавируса.

По словам Пшеничной, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, на что повлияло соблюдение мер, таких как расширение вакцинации. По ее словам, часть населения приобрела защиту естественным путем.

Пшеничная порекомендовала соблюдать меры профилактики, чтобы избежать всплесков заболеваемости.