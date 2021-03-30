Двух рязанцев осудят за уклонение от армии

Два рязанца 2000 и 2001 года уклонялись от прохождения воинской службы после. Уголовные дела по части 1 статьи 328 УК РФ направили в суд. окончания колледжа.

В Рязани осудят двух молодых людей за уклонение от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Два рязанца 2000 и 2001 года уклонялись от прохождения воинской службы после окончания колледжа.

«Один из обвиняемых попытался оправдать свои действия тем, что он, якобы, пацифист, второй открыто заявил следователям, что считает нецелесобразным тратить время на службу в армии», — отмечается в сообщении.

Уголовные дела, возбужденные по части 1 статьи 328 УК РФ направили в суд.