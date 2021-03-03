За скопинским маньяком установят надзор

За скопинским маньяком установят административный надзор на шесть лет. Об этом сообщила
Мохов вышел на свободу 3 марта.
«Контроль за соблюдением Виктором Моховым установленных судом административных ограничений возложено на орган внутренних дел по месту его проживания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Мохов планирует жить в своем доме в Скопине. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, участвовать в них, нельзя ночью находиться вне своего дома, за исключением работы, также выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел, два раза в месяц приходить в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.
Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.