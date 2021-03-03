За скопинским маньяком установят надзор

Мохов планирует жить в своем доме в Скопине. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, участвовать в них, нельзя ночью находиться вне своего дома, за исключением работы, также выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

За скопинским маньяком установят административный надзор на шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мохов вышел на свободу 3 марта.

«Контроль за соблюдением Виктором Моховым установленных судом административных ограничений возложено на орган внутренних дел по месту его проживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мохов планирует жить в своем доме в Скопине. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, участвовать в них, нельзя ночью находиться вне своего дома, за исключением работы, также выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел, два раза в месяц приходить в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.