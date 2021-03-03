СМИ: вышедший из колонии «скопинский маньяк» поехал в Москву вместо Рязанской области

Мохов поехал на съемки ток-шоу. Таким образом он нарушил условия административного надзора: ему запрещено посещать массовые мероприятия, принимать в них участие и выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также без уведомления полиции покидать пределы Скопинского района.

После освобождения из колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вместо того, чтобы направиться домой в Скопин, поехал в Москву. Об этом сообщил телеканал « 360 » со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Мохов поехал на съемки ток-шоу. Таким образом он нарушил условия административного надзора: ему запрещено посещать массовые мероприятия, принимать в них участие и выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также без уведомления полиции покидать пределы Скопинского района.

Адвокат Игорь Ким сообщил, что при выходе из колонии Мохову предписывали прибыть к месту жительства к определенному сроку.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу», — заявил адвокат.

По словам правозащитника, есть исключения, когда лицо может нарушить условия административного надзора, но причина должна быть уважительной. Он назвал само участие в ток-шоу нарушением.

Если нарушения подтвердятся, то постановление направят в мировой суд. За первое грозит только штраф. При повторном нарушении он попадет под статью 314 УК РФ, которая подразумевает обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет, либо реальный срок до года.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.