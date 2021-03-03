В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Задержанных передали инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе скрывался 23-летний гражданин одной из республик Закавказья, обвиняемый в уклонении от службы в армии (статья 328 УК РФ). В Ряжском районе задержали 46-летнего жителя Тамбовской области, который обвиняется в растрате (статья 160 УК).

Задержанных передали инициаторам розыска.